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Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією

Зеленський заявив про можливість зрушень у мирних переговорах до кінця вересня

10 вересня 2026, 22:45
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом не варто очікувати активних переговорів безпосередньо з Росією. Проте, за його словами, ситуація може змінитися вже протягом кількох тижнів, а перші результати дипломатичних зусиль щодо завершення війни можуть з’явитися до кінця вересня.

Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні пояснив, що інтенсивність переговорного процесу може бути обмежена через виборчий період у Росії. Попри це, Україна продовжує консультації зі Сполученими Штатами щодо мирних переговорів.

"Я думаю, що у нас не буде інтенсивних переговорів у період виборів у Росії. І ми це розуміємо. Але до кінця місяця у нас буде привід зустрітися, як я вважаю, з американською делегацією в Нью-Йорку", — заявив президент.

За його словами, українські та американські радники з питань національної безпеки постійно підтримують зв’язок. Сторони мають визначити подальші кроки та підготуватися до можливої тристоронньої зустрічі.

Президент також звернув увагу на те, що активізація дипломатичних зусиль України часто супроводжується посиленням російських ударів. За словами Зеленського, щоразу, коли Київ починає активно працювати з міжнародними партнерами над завершенням війни та посиленням тиску на Кремль, Росія збільшує атаки по Україні.

Президент наголосив, що Україна змушена відповідати на російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі, а також на блокування українських портів. На його думку, Москва має відчути наслідки війни, інакше не матиме достатньої мотивації для її припинення.

Наразі Зеленський перебуває в Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською. 

Раніше портал "Коментарі" писали, що з’явилися нові деталі про інцидент з дроном та літаком Зеленського.



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