Зеленский назвал сроки возобновления мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время не следует ожидать активных переговоров с Россией. Однако, по его словам, ситуация может измениться уже несколько недель, а первые результаты дипломатических усилий по завершению войны могут появиться до конца сентября.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пояснил, что интенсивность переговорного процесса может быть ограничена из-за избирательного периода в России. Несмотря на это, Украина продолжает консультации с Соединенными Штатами по мирным переговорам.

"Я думаю, что у нас не будет интенсивных переговоров в период выборов в России. И мы это понимаем. Но до конца месяца у нас будет повод встретиться, как я считаю, с американской делегацией в Нью-Йорке", – заявил президент.

По его словам, украинские и американские советники по национальной безопасности постоянно поддерживают связь. Стороны должны определить дальнейшие шаги и подготовиться к возможной трехсторонней встрече.

Президент также обратил внимание, что активизация дипломатических усилий Украины часто сопровождается усилением российских ударов. По словам Зеленского, каждый раз, когда Киев начинает активно работать с международными партнерами по завершению войны и усилению давления на Кремль, Россия увеличивает атаки по Украине.

Президент подчеркнул, что Украина вынуждена отвечать на российские удары, в том числе по энергетической инфраструктуре, а также на блокировку украинских портов. По его мнению, Москва должна почувствовать последствия войны, иначе не будет достаточной мотивации для ее прекращения.

В настоящее время Зеленский находится в Канаде с трехдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Ранее портал "Комментарии" писали, что появились новые детали об инциденте с дроном и самолетом Зеленского.