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Зеленський назвав цифру, яка може вирішити долю України взимку: рішення за США

Президент попереджає: без перехоплювачів міста ризикують залишитись практично беззахисними перед балістикою РФ

13 серпня 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту країни майбутньої зими Києву необхідно отримати у США хоча б 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Ще 10%, за його оцінкою, могли б повністю змінити ситуацію із російськими балістичними ударами. Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN.

Зеленський назвав цифру, яка може вирішити долю України взимку: рішення за США

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, зараз Україна має в своєму розпорядженні критично малу кількість перехоплювачів. Цього року їх запас у 2,5 рази менший, ніж у 2025-му, тоді як Росія, навпаки, суттєво наростила інтенсивність застосування балістичних ракет.

"Якщо вони продадуть нам 5% перехоплювачів, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо зможуть продати 10% – ми знищимо всі російські балістичні ракети", – заявив Зеленський.

Президент визнав, що переговори про додаткові поставки тривають практично постійно. Він повідомив, що щодня проводить багато телефонних розмов із союзниками, намагаючись знайти можливості для отримання необхідного озброєння.

При цьому Зеленський натякнув, що частина дипломатичної роботи не може бути публічною. За його словами, він намагається "обмінювати щось на ракети", а деякі дії не може розкривати, хоча вони й не виходять за межі закону.

Особливу тривогу викликає ситуація з Києвом та іншими великими містами, які регулярно наражаються на масовані удари. Зеленський зазначив, що українці надзвичайно стійкі, проте вони втомилися від постійних нічних атак.

Окремою проблемою залишається питання виробництва Patriot в Україні. Дональд Трамп раніше припускав можливість надання Києву ліцензії на самостійний випуск перехоплювачів, проте згодом висловив сумніви. Представники виробників американських систем вже обговорювали цю можливість у Києві, але конкретних результатів поки що немає.

Зеленський також заявив, що Росія продовжує нарощувати загрозу та не демонструє готовності закінчувати війну. За його словами, Кремль може піти на подальшу ескалацію, зокрема проти країн НАТО.

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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/08/12/world/patriots-ukraine-zelensky-interview-cnn-latam-intl
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