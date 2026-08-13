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Зеленский назвал цифру, которая может решить судьбу Украины зимой: решение за США

Президент предупреждает: без перехватчиков города рискуют остаться практически беззащитными перед баллистикой РФ

13 августа 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты страны в предстоящую зиму Киеву необходимо получить у США хотя бы 5% запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. Еще 10%, по его оценке, могли бы полностью изменить ситуацию с российскими баллистическими ударами. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN. 

Зеленский назвал цифру, которая может решить судьбу Украины зимой: решение за США

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, сейчас Украина располагает критически малым количеством перехватчиков. В этом году их запас в 2,5 раза меньше, чем в 2025-м, тогда как Россия, напротив, существенно нарастила интенсивность применения баллистических ракет.

"Если они продадут нам 5% перехватчиков, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если смогут продать 10% — мы уничтожим все российские баллистические ракеты", — заявил Зеленский.

Президент признал, что переговоры о дополнительных поставках идут практически постоянно. Он сообщил, что ежедневно проводит множество телефонных разговоров с союзниками, пытаясь найти возможности для получения необходимого вооружения.

При этом Зеленский намекнул, что часть дипломатической работы не может быть публичной. По его словам, он пытается "обменять что-то на ракеты", а некоторые действия не может раскрывать, хотя они и не выходят за рамки закона.

Особую тревогу вызывает ситуация с Киевом и другими крупными городами, которые регулярно подвергаются массированным ударам. Зеленский отметил, что украинцы чрезвычайно стойкие, однако они "устали" от постоянных ночных атак.

Отдельной проблемой остается вопрос производства Patriot в Украине. Дональд Трамп ранее допускал возможность предоставления Киеву лицензии на самостоятельный выпуск перехватчиков, однако впоследствии выразил сомнения. Представители производителей американских систем уже обсуждали эту возможность в Киеве, но конкретных результатов пока нет.

Зеленский также заявил, что Россия продолжает наращивать угрозу и не демонстрирует готовности заканчивать войну. По его словам, Кремль может пойти на дальнейшую эскалацию, в том числе против стран НАТО.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/08/12/world/patriots-ukraine-zelensky-interview-cnn-latam-intl
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