Зеленський нарешті визначився з новим міністром енергетики: кого пропонує

Глава української держави Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram президента України.

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

"Зустрілися з Денисом Шмигалем. Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики", — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, важливо, щоб після кожного російського удару Україна могла оперативно відновлювати зруйноване та щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб.

"Провели консультації з прем'єр-міністром Юлією Свириденком, і розраховую на підтримку парламентаріями такого підходу та позиції першого віце-прем'єр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", — повідомив президент.

