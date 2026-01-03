Зеленский наконец-то определился с новым министром энергетики: кого предлагает

Глава украинского государства Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины.

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", — сообщил президент.

