Война с Россией Зеленский наконец-то определился с новым министром энергетики: кого предлагает
Зеленский наконец-то определился с новым министром энергетики: кого предлагает

Президент видит новым министром энергетики Дениса Шмыгаля

3 января 2026, 15:15
Глава украинского государства Владимир Зеленский предложил правительству назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром и министром энергетики Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины.

Зеленский наконец-то определился с новым министром энергетики: кого предлагает

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Встретились с Денисом Шмыгалем. Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, важно, чтобы после каждого российского удара Украина могла оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей.

"Провели консультации с премьер-министром Юлией Свириденко, и рассчитываю на поддержку парламентариями такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля", — сообщил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение по смене руководства Офиса президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети. Зеленский подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Украине нужно особое внимание уделять вопросам безопасности, развитию сил обороны и дипломатической деятельности. В этой связи Офис Президента должен стать основным инструментом для реализации этих задач. Как изменится работа разведки? Почему Зеленский остановил свой выбор именно на Буданове? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




