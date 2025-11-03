Зеленський може зустрітися з Путіним у новому несподіваному місці: що відомо

Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що глава Кремля Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися під час саміту G20, який відбудеться в Йоганнесбурзі 21-22 листопада.

Олександр Стубб (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє фінське видання MTV-Uutiset.

Як зазначається, Стубб зробив цю заяву під час вступної промови на відкритті курсу національної оборони у понеділок, 3 листопада.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів події розвиватимуться за прогнозованим сценарієм, то, можливо, місцем зустрічі президентів Путіна та Зеленського стане саміт G20 у Йоганнесбурзі", — заявив Стубб.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не існує жодного узгодженого мирного плану щодо завершення війни з Росією. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи повідомлення про нібито створений "план з 12 пунктів".

Володимир Зеленський повідомив, що на міжнародному рівні дійсно обговорюються різні ідеї та пропозиції щодо припинення війни, однак жоден документ наразі не має офіційного статусу.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські пропозиції щодо мирного врегулювання", — пояснив Зеленський.

Президент також висловив здивування заявами про можливу участь Росії у таких перемовинах, адже жоден лідер Європи чи президент США не змогли змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Також президент наголосив, що будь-які подальші кроки у напрямку мирного врегулювання можуть бути реалістичними лише за участі Сполучених Штатів. За його словами, без політичної та військової підтримки Вашингтона перехід до дипломатичного етапу неможливий.

