Зеленський може зустрітися з Путіним у новому несподіваному місці: що відомо

Лиля Воробьева
Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що глава Кремля Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський можуть зустрітися під час саміту G20, який відбудеться в Йоганнесбурзі 21-22 листопада.
Олександр Стубб (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляє фінське видання MTV-Uutiset.
Як зазначається, Стубб зробив цю заяву під час вступної промови на відкритті курсу національної оборони у понеділок, 3 листопада.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не існує жодного узгодженого мирного плану щодо завершення війни з Росією. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, коментуючи повідомлення про нібито створений "план з 12 пунктів".
Володимир Зеленський повідомив, що на міжнародному рівні дійсно обговорюються різні ідеї та пропозиції щодо припинення війни, однак жоден документ наразі не має офіційного статусу.
Президент також висловив здивування заявами про можливу участь Росії у таких перемовинах, адже жоден лідер Європи чи президент США не змогли змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.
Також президент наголосив, що будь-які подальші кроки у напрямку мирного врегулювання можуть бути реалістичними лише за участі Сполучених Штатів. За його словами, без політичної та військової підтримки Вашингтона перехід до дипломатичного етапу неможливий.