Зеленский может встретиться с Путиным в новом неожиданном месте: что известно

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться во время саммита G20, который состоится в Йоханнесбурге 21-22 ноября.

Александр Стубб (фото из открытых источников)

Об этом сообщает финское издание MTV-Uutiset.

Стубб сделал это заявление во время вступительной речи на открытии курса национальной обороны в понедельник, 3 ноября.

"Если в течение следующих двух-трех недель события будут развиваться по прогнозируемому сценарию, то, возможно, местом встречи президентов Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", — заявил Стубб.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не существует ни одного согласованного мирного плана по завершению войны с Россией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, комментируя сообщение о якобы созданном "плане из 12 пунктов".

Владимир Зеленский сообщил, что на международном уровне действительно обсуждаются различные идеи и предложения по прекращению войны, однако ни один документ пока не имеет официального статуса.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть различные европейские предложения по мирному урегулированию", — пояснил Зеленский.

Президент также выразил удивление заявлениями о возможном участии России в таких переговорах, ведь ни один лидер Европы или президент США не смогли заставить российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Также президент подчеркнул, что любые дальнейшие шаги в направлении мирного урегулирования могут быть реалистичными только при участии Соединенных Штатов. По его словам, без политической и военной поддержки Вашингтона переход к дипломатическому этапу невозможен.