Зеленський міг, але не завдав головного удару по Путіну: експерт приголомшив гучним інсайдом

Україна може посилити економічний тиск на Росію, використавши проблеми з власним зерновим експортом і залежність РФ від морських маршрутів через Балтійське море. Таку думку висловив політик і блогер Борислав Береза. Він звернув увагу на труднощі, з якими стикається український аграрний експорт. Зокрема, йдеться про проблеми з транспортуванням зерна через Чорноморський регіон і Дунай.

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"Зараз Bloomberg пише про те, що експорт зерна Чорноморського регіону стикається з новими перешкодами", — зазначив Береза.

Однією з причин він назвав рекордно низький рівень води на румунській ділянці Дунаю, що ускладнює перевезення вантажів. Додаткові проблеми створюють російські атаки по українській портовій та транспортній інфраструктурі.

За словами політика, після початку повномасштабної війни важливу роль у забезпеченні експорту України відіграла румунська Констанца.

"З 2022 року румунський порт Констанца став найважливішим альтернативним пунктом для відправлення українського зерна на світовий ринок", — сказав він.

Водночас Береза вважає, що Київ має активніше використовувати слабкі місця російської економіки. Зокрема, він пропонує посилити тиск на російські експортні маршрути в Балтійському морі.

"Треба блокувати російський експорт", — заявив політик.

На його думку, обмеження експорту енергоносіїв могло б скоротити доходи російського бюджету та посилити економічні проблеми РФ.

Береза також наголосив, що Україна має відповідні технологічні можливості для впливу на російську логістику.

"У нас є БПЛА, у нас є морські дрони", — зазначив він.

Політик переконаний, що Київ має більше можливостей для тиску на Росію, ніж використовує зараз.

"Можливості України є, а от бажання нашої влади я поки не бачу", — резюмував Береза.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні змінюється розстановка суспільної довіри до провідних політиків, тоді як Росія дедалі більше закриває простір для будь-якої політичної конкуренції. На це звернув увагу політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.