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Зеленский мог, но не нанес главный удар по Путину: эксперт ошеломил громким инсайдом

По мнению эксперта, Украина может использовать БПЛА и морские дроны для удара по российскому экспорту и сокращению доходов Кремля.

11 августа 2026, 17:55
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Клименко Елена

Украина может усилить экономическое давление на Россию, используя проблемы с собственным зерновым экспортом и зависимость РФ от морских маршрутов через Балтийское море. Такое мнение высказал политик и блогер Борислав Береза. Он обратил внимание на трудности, с которыми сталкивается украинский аграрный экспорт. В частности, речь идет о проблемах с транспортировкой зерна через Черноморский регион и Дунай.  

Зеленский мог, но не нанес главный удар по Путину: эксперт ошеломил громким инсайдом

Фото: из открытых источников

"В настоящее время Bloomberg пишет о том, что экспорт зерна Черноморского региона сталкивается с новыми препятствиями", — отметил Береза.

Одной из причин он назвал рекордно низкий уровень воды на румынском участке Дуная, что затрудняет перевозку грузов. Дополнительные проблемы создают российские атаки по украинской портовой и транспортной инфраструктуре.

По словам политика, после начала полномасштабной войны немаловажную роль в обеспечении экспорта Украины сыграла румынская Констанца.

"С 2022 года румынский порт Констанца стал важнейшим альтернативным пунктом для отправки украинского зерна на мировой рынок", — сказал он.

В то же время, Береза считает, что Киев должен активнее использовать слабые места российской экономики. В частности, он предлагает ужесточить давление на российские экспортные маршруты в Балтийском море.

"Нужно блокировать российский экспорт", — заявил политик.

По его мнению, ограничение экспорта энергоносителей могло бы сократить доходы российского бюджета и усугубить экономические проблемы РФ.

Береза также отметил, что у Украины есть соответствующие технологические возможности для влияния на российскую логистику.  

"У нас есть БПЛА, у нас есть морские дроны", — отметил он.

Политик убежден, что у Киева есть больше возможностей для давления на Россию, чем использует сейчас.

"Возможности Украины есть, а вот желания нашей власти я пока не вижу", — резюмировал Береза.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине меняется расстановка общественного доверия к ведущим политикам, тогда как Россия все больше закрывает пространство для любой политической конкуренции. На это обратил внимание политолог, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gpqn5mDZB6M&t=29s
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