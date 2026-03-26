Зеленський кидає виклик Кремлю щодо переговорів: на чому наполягає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ серйозно налаштований на мирні переговори з Росією, однак вважає найефективнішим форматом прямий діалог на рівні лідерів держав. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За словами Зеленського, Україна готова до переговорів, але не прийме ультимативних умов Москви. Йдеться, зокрема, про вимоги Росії щодо виходу українських військ із підконтрольних територій у Донецькій та Луганській областях.

Президент наголосив, що обидві сторони розуміють реальну ціну війни для Росії. За його оцінками, окупаційним силам може знадобитися значний час і величезні ресурси для просування, а щомісячні втрати можуть сягати 28-35 тисяч військових. Загалом ціна наступу може обернутися для РФ сотнями тисяч загиблих.

Зеленський підкреслив, що Кремль не до кінця усвідомлює, яким буде суспільний резонанс усередині країни через такі втрати. Водночас Москва намагається просувати свою позицію через міжнародні канали, зокрема апелюючи до США із тезою про "безперспективність" українського спротиву.

Президент наголосив, що Україна активно пояснює партнерам хибність такої риторики. Київ переконаний: попри складність ситуації, боротьба має стратегічне значення, а будь-які рішення повинні базуватися на реальних інтересах держави, а не на тиску чи маніпуляціях.

Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde розповів, що Київ регулярно ділиться з партнерами власною оцінкою ситуації на фронті та політичних сигналів із Москви. За його словами, Путін не хоче закінчувати війну, тоді як у США мають іншу позицію щодо цього.



