Зеленский бросает вызов Кремлю по переговорам: на чем настаивает

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев серьезно настроен на мирные переговоры с Россией, однако считает самым эффективным форматом прямой диалог на уровне лидеров государств. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам Зеленского, Украина готова к переговорам, но не примет ультимативные условия Москвы. Речь идет, в частности, о требованиях России по выходу украинских войск с подконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Президент подчеркнул, что обе стороны понимают реальную цену войны для России. По его оценкам, оккупационным силам может потребоваться значительное время и огромные ресурсы для продвижения, а ежемесячные потери могут достигать 28-35 тысяч военных. В целом цена наступления может обернуться для РФ сотнями тысяч погибших.

Зеленский подчеркнул, что Кремль не до конца осознает, каким будет общественный резонанс внутри страны из-за таких потерь. В то же время Москва пытается продвигать свою позицию через международные каналы, в частности, апеллируя в США с тезисом о "бесперспективности" украинского сопротивления.

Президент подчеркнул, что Украина активно объясняет партнерам ошибочность такой риторики. Киев убежден: несмотря на сложность ситуации, борьба имеет стратегическое значение, а любые решения должны основываться на реальных интересах государства, а не на давлении или манипуляциях.

