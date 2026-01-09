Зеленський готовий до нової зустрічі з Трампом у Вашингтоні, але є критична умова: деталі

Київ очікує на офіційне запрошення від Вашингтона для продовження мирного процесу з Росією. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив готовність української делегації вирушити до США відразу після отримання "відповідного сигналу" від американських партнерів. За його словами, головною метою майбутньої поїздки стане погодження подальших кроків для завершення війни та забезпечення стабільного миру.

Про це Сибіга повідомив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Чехії 9 січня у Києві. Міністр наголосив, що Україна прагне максимальної динаміки переговорного процесу і готова діяти швидко, аби наблизити справедливий мир для своєї держави.

"Як президент, так і українська делегація готові відбути до США для активного прискорення процесу, спрямованого на мирне врегулювання", — зазначив Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що нещодавно у Парижі завершилися перемовини між українською та американською делегаціями. Президент України Володимир Зеленський очікує на детальний звіт від керівників делегацій щодо результатів переговорів, аби оцінити прогрес і визначити подальші дії. Міністр підкреслив, що вже досягнуто значного просування за багатьма напрямками та визначено чітке розуміння безпекових гарантій для України.

Сибіга також підкреслив, що як тільки надійде сигнал від американської сторони, українська команда готова вирушити до Вашингтона для продовження переговорів і координації наступних кроків щодо припинення війни. Міністр додав, що для Києва важливо підтримувати тісний діалог із США, аби ефективно просувати мирний процес і захищати інтереси України на міжнародній арені.

