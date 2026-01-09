Зеленский готов к новой встрече с Трампом в Вашингтоне, но есть критическое условие: детали

Киев ожидает официального приглашения от Вашингтона для продолжения мирного процесса с Россией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил готовность украинской делегации отправиться в США сразу после получения ответного сигнала от американских партнеров. По его словам, главной целью предстоящей поездки станет согласование дальнейших шагов по завершению войны и обеспечению стабильного мира.

Фото: из открытых источников

Об этом Сибига сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии 9 января в Киеве. Министр подчеркнул, что Украина стремится к максимальной динамике переговорного процесса и готова действовать быстро, чтобы приблизить справедливый мир для своего государства.

"Как президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для активного ускорения процесса, направленного на мирное урегулирование", — отметил Сибига.

Глава МИД напомнил, что недавно в Париже завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает детального отчета от руководителей делегаций относительно результатов переговоров, чтобы оценить прогресс и определить дальнейшие действия. Министр подчеркнул, что уже достигнуто значительное продвижение по многим направлениям и определено четкое понимание гарантий безопасности для Украины.

Сибига также подчеркнул, что, как только поступит сигнал от американской стороны, украинская команда готова отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров и координации последующих шагов по прекращению войны. Министр добавил, что для Киева важно поддерживать тесный диалог с США для того, чтобы эффективно продвигать мирный процесс и защищать интересы Украины на международной арене.

