Зеленський добровільно готується до здачі України: озвучено улььтматум про мирний план

Експерти висловлюють занепокоєння щодо 20 пунктів мирного плану, які нині обговорюються в Україні. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України", назвав деякі положення плану потенційно небезпечними та приховано спрямованими на поступки, що можуть шкодити державним інтересам.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Зокрема, 14-й пункт плану викликає особливу увагу експертів. За словами Жебрівського, він містить завуальовані територіальні поступки.

"Варіант перший — залишаємося там, де стоїмо, а варіант другий — створення так званої економічної зони. Якої економічної зони? Фактично нам натякають і, можна сказати, зомбують українське суспільство, що потрібно прийняти рішення і повністю залишити Донеччину та Луганщину", — пояснює він.

Експерт підкреслює, що подібні формулювання можуть вводити в оману громадськість і створювати уявлення, що відхід з окремих територій є неминучим, хоча насправді це не відображає офіційної політики держави.

Ще одне спірне положення — 13-й пункт. За словами Жебрівського, у ньому приховано передбачено захист московської церкви та російської мови. Водночас у офіційній редакції пункт містить положення про освітні програми в школах України, спрямовані на розвиток культурної толерантності, усунення расизму та упереджень. Експерт зазначає, що реальна мета цих формулювань може відрізнятися від заявленої, що викликає додаткову стурбованість.

