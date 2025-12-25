logo_ukra

BTC/USD

87343

ETH/USD

2918.18

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський добровільно готується до здачі України: озвучено улььтматум про мирний план
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський добровільно готується до здачі України: озвучено улььтматум про мирний план

За словами Жебрівського, 13-й пункт фактично приховує положення про захист московської церкви та російської мови

25 грудня 2025, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Експерти висловлюють занепокоєння щодо 20 пунктів мирного плану, які нині обговорюються в Україні. Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України", назвав деякі положення плану потенційно небезпечними та приховано спрямованими на поступки, що можуть шкодити державним інтересам.

Зеленський добровільно готується до здачі України: озвучено улььтматум про мирний план

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Зокрема, 14-й пункт плану викликає особливу увагу експертів. За словами Жебрівського, він містить завуальовані територіальні поступки.

"Варіант перший — залишаємося там, де стоїмо, а варіант другий — створення так званої економічної зони. Якої економічної зони? Фактично нам натякають і, можна сказати, зомбують українське суспільство, що потрібно прийняти рішення і повністю залишити Донеччину та Луганщину", — пояснює він. 

Експерт підкреслює, що подібні формулювання можуть вводити в оману громадськість і створювати уявлення, що відхід з окремих територій є неминучим, хоча насправді це не відображає офіційної політики держави.

Ще одне спірне положення — 13-й пункт. За словами Жебрівського, у ньому приховано передбачено захист московської церкви та російської мови. Водночас у офіційній редакції пункт містить положення про освітні програми в школах України, спрямовані на розвиток культурної толерантності, усунення расизму та упереджень. Експерт зазначає, що реальна мета цих формулювань може відрізнятися від заявленої, що викликає додаткову стурбованість.

Портал "Коментарі" вже писав, що збитки України внаслідок війни з Росією оцінюються приблизно у 800 мільярдів доларів. Для відновлення економіки та інфраструктури країна планує залучати кошти з різних джерел — грантів, приватних інвестицій та боргових інструментів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини