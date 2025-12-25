Эксперты выражают обеспокоенность по поводу 20 пунктов мирного плана, которые сейчас обсуждаются в Украине. Павел Жебривский, президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины", назвал некоторые положения плана потенциально опасными и скрыто направленными на уступки, которые могут вредить государственным интересам.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

В частности, 14 пункт плана вызывает особое внимание экспертов. По словам Жебривского, он содержит завуалированные территориальные уступки.

"Вариант первый — остаемся там, где стоим, а вариант второй — создание так называемой экономической зоны. Какой экономической зоны? Фактически нам намекают и, можно сказать, зомбируют украинское общество, что нужно принять решение и полностью покинуть Донбасс и Луганщину", — объясняет он.

Эксперт подчеркивает, что подобные формулировки могут вводить в заблуждение общественность и создавать представление, что уход с отдельных территорий неизбежен, хотя на самом деле это не отражает официальной политики государства.

Еще одно спорное положение – 13-й пункт. По словам Жебривского, в нем скрыто предусмотрена защита московской церкви и русского языка. В официальной редакции пункт содержит положения об образовательных программах в школах Украины, направленных на развитие культурной толерантности, устранение расизма и предубеждений. Эксперт отмечает, что реальная цель этих формулировок может отличаться от заявленной, что вызывает дополнительную обеспокоенность.

