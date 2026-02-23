Зеленський дав пряму відповідь: хто і як не дає Україні закрити небо

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання протиповітряної оборони залишається найскладнішим у співпраці з партнерами. В інтерв'ю ВВС він наголосив: Україна досі не отримала ліцензій на самостійне виробництво систем Patriot або хоча б ракет до переданих комплексів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, без надійної "парасольки" ППО країна не зможе повною мірою посилити фронт.

"Якщо захищені цивільні, працює економіка, діти ходять до шкіл, бізнес платить податки — це пряме посилення армії", — зазначив він.

За його словами, проте поки що такого рівня захисту досягти не вдалося.

Зеленський нагадав, що частина постачання ППО фінансується європейськими країнами через спеціальні програми закупівель у США. Він наголосив на необхідності поважати цей внесок, але визнав: загального обсягу допомоги недостатньо. Одні держави, за його словами, підтримують Україну в повному обсязі, інші виділяють мінімум, а деякі навіть блокують рішення.

Президент також окреслив ще один напрямок, де очікує на підтримку ЄС, — перехід до контрактної армії. За його словами, Росія активно залучає військових грошовими виплатами, і Україна хотіла б діяти так само, але стикається з нестачею ресурсів. Фінансування контрактної моделі могло б стати вкладом Європи у довгострокову стійкість української оборони.

