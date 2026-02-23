logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский дал прямой ответ: кто и как не дает Украине закрыть небо
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский дал прямой ответ: кто и как не дает Украине закрыть небо

Киев просит разрешение на производство ракет и больше денег от Европы - иначе армия РФ сохранит преимущество

23 февраля 2026, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны остается самым сложным в сотрудничестве с партнерами. В интервью BBC он подчеркнул: Украина до сих пор не получила лицензий на самостоятельное производство систем Patriot или хотя бы ракет к уже переданным комплексам.

Зеленский дал прямой ответ: кто и как не дает Украине закрыть небо

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, без надежного "зонтика" ПВО страна не сможет в полной мере усилить фронт. 

"Если защищены гражданские, работает экономика, дети ходят в школы, бизнес платит налоги – это прямое усиление армии", — отметил он. 

По его словам, однако пока такого уровня защиты достичь не удалось.

Зеленский напомнил, что часть поставок ПВО финансируется европейскими странами через специальные программы закупок у США. Он подчеркнул необходимость уважать этот вклад, но признал: общего объема помощи недостаточно. Одни государства, по его словам, поддерживают Украину в полном объеме, другие – выделяют минимум, а некоторые даже блокируют решения.

Президент также обозначил еще одно направление, где ожидает поддержки ЕС, — переход к контрактной армии. По его словам, Россия активно привлекает военных денежными выплатами, и Украина хотела бы действовать так же, но сталкивается с нехваткой ресурсов. Финансирование контрактной модели могло бы стать вкладом Европы в долгосрочную устойчивость украинской обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался относительно ранние неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он якобы диктатор и виновен в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сказал в интервью для BBC.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли еще возможность не допустить Третью мировую войну: Зеленский сделал тревожное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости