Зеленский дал прямой ответ: кто и как не дает Украине закрыть небо

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны остается самым сложным в сотрудничестве с партнерами. В интервью BBC он подчеркнул: Украина до сих пор не получила лицензий на самостоятельное производство систем Patriot или хотя бы ракет к уже переданным комплексам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, без надежного "зонтика" ПВО страна не сможет в полной мере усилить фронт.

"Если защищены гражданские, работает экономика, дети ходят в школы, бизнес платит налоги – это прямое усиление армии", — отметил он.

По его словам, однако пока такого уровня защиты достичь не удалось.

Зеленский напомнил, что часть поставок ПВО финансируется европейскими странами через специальные программы закупок у США. Он подчеркнул необходимость уважать этот вклад, но признал: общего объема помощи недостаточно. Одни государства, по его словам, поддерживают Украину в полном объеме, другие – выделяют минимум, а некоторые даже блокируют решения.

Президент также обозначил еще одно направление, где ожидает поддержки ЕС, — переход к контрактной армии. По его словам, Россия активно привлекает военных денежными выплатами, и Украина хотела бы действовать так же, но сталкивается с нехваткой ресурсов. Финансирование контрактной модели могло бы стать вкладом Европы в долгосрочную устойчивость украинской обороны.

