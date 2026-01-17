Зеленський дав новому голові Міноборони Федорову перше важливе доручення

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, під час якого заслухав доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів та рішень, спрямованих на підвищення стійкості міст та громад. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.

Український лідер наголосив, що ремонтні бригади, ДСНС, енергетичні компанії та комунальні служби працюють по всій країні. Найскладніша ситуація поки що залишається у Києві та області, Харкові та області, а також у Запорізькому регіоні.

Після нічної атаки на Київщину додаткові виклики виникли у Гостомелі, Бучі та Ірпені. Усі необхідні служби залучено до ліквідації наслідків. Також протягом дня має бути стабілізована ситуація в Одесі.

Окремі доповіді стосувалися Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Окремо президент наголосив на необхідності терміново збільшити обсяги імпорту електроенергії та залучення додаткового обладнання від міжнародних партнерів.

За словами Володимира Зеленського, всі необхідні рішення для цього вже ухвалено, а нарощування імпорту має відбуватися без зволікань.

Президент повідомив, що дав окремі доручення міністру оборони України Михайлу Федорову щодо роботи Повітряних сил та посилення захисту українського неба.

"Відповідні рішення готуються", — наголосив український президент.

