Зеленский дал новому главе Минобороны Федорову первое важное поручение
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский дал новому главе Минобороны Федорову первое важное поручение

Президент сообщил, что дал отдельные поручения министру обороны Украины Михаилу Федорову относительно работы Воздушных сил и усиления защиты украинского неба

17 января 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор, во время которого заслушал доклады по ликвидации последствий российских ударов и решений, направленных на повышение устойчивости городов и общин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Зеленский дал новому главе Минобороны Федорову первое важное поручение

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Украинский лидер акцентировал, что ремонтные бригады, ГСЧС, энергетические компании и коммунальные службы работают по всей стране. Самая сложная ситуация пока остается в Киеве и области, Харькове и области, а также в Запорожском регионе.

После ночной атаки на Киевщину дополнительные вызовы возникли в Гостомеле, Буче и Ирпене. Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий. Также в течение дня должна быть стабилизирована ситуация в Одессе.

Отдельные доклады касались Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Отдельно президент отметил необходимость срочно увеличить объемы импорта электроэнергии и привлечения дополнительного оборудования от международных партнеров.

По словам Владимира Зеленского, все необходимые решения для этого уже приняты, а наращивание импорта должно происходить без промедлений.

Президент сообщил, что дал отдельные поручения министру обороны Украины Михаилу Федорову относительно работы Воздушных сил и усиления защиты украинского неба.

"Соответствующие решения готовятся", — отметил украинский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не готова к большой войне с НАТО, но может ударить иначе: тревожное предупреждение разведчика.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17673
