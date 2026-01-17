Зеленский дал новому главе Минобороны Федорову первое важное поручение

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор, во время которого заслушал доклады по ликвидации последствий российских ударов и решений, направленных на повышение устойчивости городов и общин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Украинский лидер акцентировал, что ремонтные бригады, ГСЧС, энергетические компании и коммунальные службы работают по всей стране. Самая сложная ситуация пока остается в Киеве и области, Харькове и области, а также в Запорожском регионе.

После ночной атаки на Киевщину дополнительные вызовы возникли в Гостомеле, Буче и Ирпене. Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий. Также в течение дня должна быть стабилизирована ситуация в Одессе.

Отдельные доклады касались Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Отдельно президент отметил необходимость срочно увеличить объемы импорта электроэнергии и привлечения дополнительного оборудования от международных партнеров.

По словам Владимира Зеленского, все необходимые решения для этого уже приняты, а наращивание импорта должно происходить без промедлений.

Президент сообщил, что дал отдельные поручения министру обороны Украины Михаилу Федорову относительно работы Воздушных сил и усиления защиты украинского неба.

"Соответствующие решения готовятся", — отметил украинский президент.

