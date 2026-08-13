На тлі складної ситуації в Україні питання переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним може стати неминучим. Росія продовжує тиснути на фронті, українські військові ведуть важкі бої, а дефіцит ракет-перехоплювачів ускладнює роботу ППО та захист міст від балістичних ударів. Якщо військове й ресурсне навантаження на Україну зростатиме, а міжнародний тиск на Кремль не дасть швидкого результату, Київ може опинитися перед необхідністю прямого діалогу з російським диктатором. Водночас така зустріч матиме сенс лише за умов, які не дозволять Москві використати переговори для підготовки нової агресії. За яких умов президенту Зеленському доведеться піти на перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головною умовою для переговорів стане реальна загроза подальшого виснаження України — військового, економічного та ресурсного. Якщо Росія продовжить наступ, а Київ зіткнеться з гострим дефіцитом ракет для ППО, боєприпасів, зброї та фінансування, можливості України диктувати умови поступово скорочуватимуться. Водночас важливо, щоб тиск посилювався і на Кремль. Санкції, удари по російській інфраструктурі, скорочення доходів бюджету та нарощування військової допомоги Україні мають зробити продовження війни для Путіна дорожчим і менш вигідним, ніж переговори.

Другий ключовий фактор — гарантії безпеки, які не дозволять Росії перетворити перемир’я на підготовку до нової війни. На мою думку, Зеленський може погодитися на зустріч із Путіним, якщо матиме чітку підтримку США та Європи, реальний механізм припинення вогню та гарантії відновлення допомоги Україні у разі нового нападу РФ. Не менш важливо, щоб переговори не передбачали примусової відмови України від своїх територій.

Чат-бот Copilot вважає, що першою умовою, яка може підштовхнути Володимира Зеленського до переговорів із Володимиром Путіним, стане критичне виснаження українських ресурсів. Йдеться передусім про одночасне скорочення західної військової та фінансової допомоги й гострий дефіцит засобів ППО, боєприпасів та ракет-перехоплювачів.

Не менш важливим фактором може стати позиція США та європейських союзників. Якщо ключові партнери пов’яжуть подальшу підтримку із припиненням бойових дій або фіксацією нинішньої лінії фронту, простір для маневру українського керівництва суттєво звузиться. Водночас сам факт переговорів не означатиме готовності Києва погодитися на будь-які умови Кремля. Для України принциповими залишатимуться гарантії безпеки, які не дозволять Росії використати перемир’я для перегрупування та нового наступу.

Чат-бот Gemini вважає, що критична загроза системного колапсу армії та тилу через виснаження ресурсів — перший і найвагоміший чинник, здатний змусити Володимира Зеленського до діалогу з Путіним. Це може статися за умови призупинення військової та фінансової допомоги з боку США та ЄС на тлі гострого дефіциту систем ППО. Якщо брак ракет і боєприпасів поставить країну перед ризиком прориву фронту або масштабного гуманітарно-енергетичного колапсу взимку, дипломатичні контакти стануть вимушеним кроком задля збереження керованості держави та життів людей.

Другим важелем є прямий тиск міжнародних партнерів, які можуть поставити подальшу підтримку в залежність від фіксації лінії фронту. За такого сценарію Київ буде змушений реагувати на жорсткі геополітичні реалії. Втім, вирішальним для українського керівництва залишиться зміст цих домовленостей: перемовини будуть можливими лише за умови надання чітких, юридично зафіксованих гарантій безпеки чи прискореної євроатлантичної інтеграції, що унеможливлять новий напад РФ після перепочинку.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що вимушений перехід до перемовин із Путіним можливий лише у випадку досягнення межі фізичної та економічної витривалості держави. У такій ситуації дипломатія стане не відмовою від національних інтересів, а вимушеним кроком для мінімізації втрат і збереження фундаменту української державності.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети по Києву, користуючись обмеженими можливостями української протиповітряної оборони. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що нинішніх систем ППО недостатньо для захисту всієї території України.