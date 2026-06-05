"Займався вихованням Зеленського": Путін жорстко осоромився цинічною заявою

Кремлівський диктатор Володимир Путін вкотре прокоментував стосунки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, зробивши низку суперечливих заяв. За його словами, українському лідеру нібито ще потрібне "виховання" з боку американського президента.

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Путін підкреслив, що під час публічних конфліктів між Зеленським і Трампом "всі бачили, як Трамп займався вихованням Зеленського". Водночас він додав, що "ще є над чим працювати", і цей процес, на думку російського президента, потрібно продовжувати. Крім того, Путін висловив нерозуміння щодо того, чому українська сторона відмовляє США у ролі гаранта можливих мирних домовленостей.

"Мені не дуже зрозуміло, чому Зеленський відмовляє адміністрації Трампа у праві бути гарантом майбутніх угод щодо України", – заявив він.

Варто зазначити, що Зеленський неодноразово закликав до прямого діалогу з Кремлем і запропонував завершити війну через особисту зустріч та переговори. Однак у Москві традиційно відмовляються від прямих контактів на рівні лідерів. Путін заявив, що не бачить сенсу в такій зустрічі, оскільки, на його думку, "лідерам не вдасться досягти жодного прогресу".

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом останніх тижнів Росія активізувала використання дронів для атак на територію України, при цьому значна частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі. Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, ударні безпілотники РФ проникають у білоруський повітряний простір, рухаються вздовж території країни й потім заходять на північні області України, зокрема Київську та Житомирську. При цьому Мінськ поки що жодного разу не висловив офіційного засудження дій Росії, яка використовує білоруську територію для ударів.