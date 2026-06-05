"Занимался воспитанием Зеленского": Путин жестко оконфузился циничным заявлением

Кремлевский диктатор Владимир Путин прокомментировал отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сделав ряд противоречивых заявлений. По его словам, украинскому лидеру вроде бы еще нужно "воспитание" со стороны американского президента.

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Путин подчеркнул, что во время публичных конфликтов между Зеленским и Трампом "все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского". В то же время, он добавил, что "еще есть над чем работать", и этот процесс, по мнению российского президента, нужно продолжать. Кроме того, Путин выразил непонимание, почему украинская сторона отказывает США в роли гаранта возможных мирных договоренностей.

"Мне не очень понятно, почему Зеленский отказывает администрации Трампа в праве быть гарантом будущих соглашений по Украине", – заявил он.

Следует отметить, что Зеленский неоднократно призывал к прямому диалогу с Кремлем и предложил завершить войну из-за личной встречи и переговоров. Однако в Москве традиционно отказываются от прямых контактов на уровне лидеров. Путин заявил, что не видит смысла в такой встрече, поскольку, по его мнению, "лидерам не удастся достичь прогресса".

Портал "Комментарии" уже писал, что в последние недели Россия активизировала использование дронов для атак на территорию Украины, при этом значительная часть беспилотников пересекает воздушное пространство Беларуси. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, ударные беспилотники РФ проникают в белорусское воздушное пространство, двигаются вдоль территории страны и затем заходят на северные области Украины, в частности, Киевскую и Житомирскую. При этом Минск пока ни разу не высказал официальное осуждение действий России, использующей белорусскую территорию для ударов.