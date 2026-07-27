Заява Токаєва може стати новою пасткою для України: експерт шокував прогнозом



















Публічна заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про необхідність шукати шляхи завершення російсько-української війни стала важливим політичним сигналом, однак навряд чи змінить позицію Кремля. Таку думку висловив політичний аналітик Ігор Тишкевич, коментуючи виступ казахстанського лідера.

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За словами експерта, сам факт того, що Токаєв озвучив свої пропозиції у присутності Володимира Путіна, свідчить про зміну настроїв серед партнерів Росії.

"Для Путіна це навряд чи стане вирішальним фактором, але це дуже серйозний дзвіночок. Токаєв — надзвичайно обережний політик, і якщо він говорить про це публічно, значить, має підтримку інших держав. Найімовірніше, йдеться про Туреччину та Китай", – зазначив Тишкевич.

Експерт вважає, що заявою Токаєв переслідував одразу кілька цілей: продемонструвати зміну міжнародних настроїв, звернутися до власного суспільства та показати, що затягування війни дедалі більше шкодить самому Казахстану.

Водночас Тишкевич прогнозує, що найближчим часом міжнародні партнери дедалі активніше просуватимуть ідею часткового припинення бойових дій, насамперед у Чорному морі.

"Україну, швидше за все, підштовхуватимуть до морського перемир'я. Для нас це означатиме втрату частини тиску на Росію, але водночас дасть змогу відновити стабільний експорт і підтримати державний бюджет", – пояснив він.

Політолог зазначив, що питання роботи морських портів має стратегічне значення для української економіки, адже експорт зерна й олії залишається одним із головних джерел валютних надходжень.

На його думку, на такому форматі домовленостей наполягатимуть не лише США, а й Китай, ООН та інші країни, зацікавлені у стабільності світового продовольчого ринку. Водночас експерт наголосив, що швидке посилення української системи ППО не здатне кардинально змінити ситуацію вже найближчими тижнями.

"Навіть якщо рішення про передачу нових систем ППО ухвалити сьогодні, їхнє постачання та розгортання займуть щонайменше кілька місяців. Саме тому тема можливого морського перемир'я найближчим часом лише посилюватиметься", – підсумував Ігор Тишкевич.

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