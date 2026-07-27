Заявление Токаева может стать новой ловушкой для Украины: эксперт шокировал прогнозом



















Публичное заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости искать пути завершения российско-украинской войны стало важным политическим сигналом, однако вряд ли изменит позицию Кремля. Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Тишкевич, комментируя выступление лидера казахстана.

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По словам эксперта, сам факт того, что Токаев озвучил свои предложения в присутствии Владимира Путина, свидетельствует о смене настроений среди партнеров России.

"Для Путина это вряд ли станет решающим фактором, но это очень серьезный колокольчик. Токаев — очень осторожный политик, и если он говорит об этом публично, значит, имеет поддержку других государств. Скорее всего, речь идет о Турции и Китае", – отметил Тишкевич.

Эксперт считает, что заявлением Токаев преследовал сразу несколько целей: продемонстрировать изменение международных настроений, обратиться к собственному обществу и показать, что затягивание войны все больше вредит Казахстану.

В то же время, Тишкевич прогнозирует, что в ближайшее время международные партнеры будут все активнее продвигать идею частичного прекращения боевых действий, прежде всего в Черном море.

"Украину, скорее всего, будут подталкивать к морскому перемирию. Для нас это будет означать потерю части давления на Россию, но в то же время позволит восстановить стабильный экспорт и поддержать государственный бюджет", – пояснил он.

Политолог отметил, что вопрос работы морских портов имеет стратегическое значение для украинской экономики, ведь экспорт зерна и растительного масла остается одним из главных источников валютных поступлений.

По его мнению, на таком формате договоренностей будут настаивать не только США, но Китай, ООН и другие страны, заинтересованные в стабильности мирового продовольственного рынка. В то же время эксперт подчеркнул, что скорейшее усиление украинской системы ПВО не способно кардинально изменить ситуацию уже в ближайшие недели.

"Даже если решение о передаче новых систем ПВО принять сегодня, их поставки и развертывание займут минимум несколько месяцев. Именно поэтому тема возможного морского перемирия в ближайшее время будет только усиливаться", — подытожил Игорь Тышкевич.

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