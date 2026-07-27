logo

BTC/USD

64606

ETH/USD

1929.92

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Заявление Токаева может стать новой ловушкой для Украины: эксперт шокировал прогнозом
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Токаева может стать новой ловушкой для Украины: эксперт шокировал прогнозом

Политический аналитик Игорь Тишкевич считает, что после заявления президента Казахстана международные партнеры будут активнее продвигать идею морского перемирия и новых переговоров по войне

27 июля 2026, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Публичное заявление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о необходимости искать пути завершения российско-украинской войны стало важным политическим сигналом, однако вряд ли изменит позицию Кремля. Такое мнение высказал политический аналитик Игорь Тишкевич, комментируя выступление лидера казахстана.

Заявление Токаева может стать новой ловушкой для Украины: эксперт шокировал прогнозом

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, сам факт того, что Токаев озвучил свои предложения в присутствии Владимира Путина, свидетельствует о смене настроений среди партнеров России.

"Для Путина это вряд ли станет решающим фактором, но это очень серьезный колокольчик. Токаев — очень осторожный политик, и если он говорит об этом публично, значит, имеет поддержку других государств. Скорее всего, речь идет о Турции и Китае", – отметил Тишкевич.

Эксперт считает, что заявлением Токаев преследовал сразу несколько целей: продемонстрировать изменение международных настроений, обратиться к собственному обществу и показать, что затягивание войны все больше вредит Казахстану.

В то же время, Тишкевич прогнозирует, что в ближайшее время международные партнеры будут все активнее продвигать идею частичного прекращения боевых действий, прежде всего в Черном море.  

"Украину, скорее всего, будут подталкивать к морскому перемирию. Для нас это будет означать потерю части давления на Россию, но в то же время позволит восстановить стабильный экспорт и поддержать государственный бюджет", – пояснил он.

Политолог отметил, что вопрос работы морских портов имеет стратегическое значение для украинской экономики, ведь экспорт зерна и растительного масла остается одним из главных источников валютных поступлений.

По его мнению, на таком формате договоренностей будут настаивать не только США, но Китай, ООН и другие страны, заинтересованные в стабильности мирового продовольственного рынка. В то же время эксперт подчеркнул, что скорейшее усиление украинской системы ПВО не способно кардинально изменить ситуацию уже в ближайшие недели.

"Даже если решение о передаче новых систем ПВО принять сегодня, их поставки и развертывание займут минимум несколько месяцев. Именно поэтому тема возможного морского перемирия в ближайшее время будет только усиливаться", — подытожил Игорь Тышкевич.

Портал "Комментарии" уже писал , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на угрозы Ирана в адрес Украины, заявив, что они безосновательны и не имеют никакого оправдания.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости