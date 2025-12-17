Завершення війни в Україні: розкрито реальну суть стратегії Путіна

Кремлівський правитель Володимир Путін наразі почувається впевнено та не планує завершувати війну проти України, поки має достатньо ресурсів для її ведення. Водночас Україна здатна остаточно вирватися з-під впливу "руського міра" та продовжити свій розвиток, навіть незважаючи на часткову окупацію територій, вважає історик, публіцист і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

За його словами, Путін буде продовжувати агресію доти, доки його ресурси дозволяють це робити. Основною мотивацією російського президента є прагнення помсти Україні.

"Немає ознак того, що він готовий зупинитися. Путін відчуває себе сильним і вважає, що все йде „по плану“. За оцінками експертів, його ресурсів може вистачити ще на 3–5 років", — зазначив Грицак.

Історик пояснив, що світогляд Путіна поєднує принципи дзюдо та кримінальні закони "злодія в законі". За його словами, у 2004 і 2014 роках Україна підкреслила слабкість Росії, і Путін тепер прагне помсти, щоб підтримати власну репутацію. Як дзюдоїст, він звик чинити тиск на супротивника до повного виснаження, доки той не здасться.

Грицак також прокоментував сценарії можливого завершення війни, наголосивши, що, навіть якщо 30–35% українських територій залишаються окупованими, країна здатна функціонувати й розвиватися.



"Єдина межа, після якої Україна не зможе розвиватися, відсутня. Навіть у складних умовах держава продовжує працювати", — сказав він.

