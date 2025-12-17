Завершение войны в Украине: раскрыта реальная суть стратегии Путина

Кремлевский правитель Владимир Путин чувствует себя уверенно и не планирует завершать войну против Украины, пока имеет достаточно ресурсов для ее ведения. В то же время, Украина способна окончательно вырваться из-под влияния "русского мира" и продолжить свое развитие, даже несмотря на частичную оккупацию территорий, считает историк, публицист и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, Путин будет продолжать агрессию, пока его ресурсы позволяют это делать. Основной мотивацией российского президента есть стремление мести Украине.

"Нет признаков того, что он готов остановиться. Путин чувствует себя сильным и считает, что все идет по плану". По оценкам экспертов, его ресурсов может хватить еще на 3-5 лет", — отметил Грицак.

Историк объяснил, что мировоззрение Путина объединяет принципы дзюдо и уголовные законы "вора в законе". По его словам, в 2004 и 2014 годах Украина подчеркнула слабость России, и Путин теперь стремится к мести, чтобы поддержать собственную репутацию. Как дзюдоист, он привык оказывать давление на противника до полного истощения, пока тот не сдастся.

Грицак также прокомментировал сценарии возможного завершения войны, подчеркнув, что даже если 30–35% украинских территорий остаются оккупированными, страна способна функционировать и развиваться.



"Единственный предел, после которого Украина не сможет развиваться, отсутствует. Даже в сложных условиях государство продолжает работать", — сказал он.

