Завершення бойових дій не допоможе: Буданов озвучив союзникам новий улььтиматум

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що міжнародний санкційний режим проти Росії не можна згортати навіть після припинення активних бойових дій. Про це він заявив в інтерв’ю ліванському виданню Almodon.

За його словами, економічний тиск має залишатися чинним і після завершення гарячої фази війни.



"Економічні санкції проти Росії повинні зберігатися навіть після закінчення активної фази війни. Будь-який інший сценарій був би заохоченням нової агресії", — підкреслив Буданов, який входить до складу української переговорної групи.

Він переконаний, що у разі послаблення обмежень Москва швидко скористається цим для відновлення власних ресурсів — як економічних, так і військових. На його думку, це створить ризики повторної ескалації в майбутньому.

Буданов наголосив, що Кремль не переглянув свої стратегічні наміри. За його словами, Росія прагне не часткового контролю над окремими територіями, а повного підпорядкування України.



"Кремль не змінив своїх цілей у цій війні, і його метою є не певні регіони, а вся Україна", — зазначив він.

Очільник ОП також застеріг від ілюзій щодо намірів Москви.



"Наївно думати, що Москва, взявши під контроль деякі райони без бою, відмовиться від свого бажання розширюватися. Отже, єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни Росія не змогла повністю окупувати жодну область України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому", — додав він.

