Завершение боевых действий не поможет: Буданов озвучил союзникам новый улььтиматум

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что международный санкционный режим против России нельзя сворачивать даже после прекращения активных боевых действий. Об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon.

Фото: из открытых источников

По его словам, экономическое давление должно оставаться в силе и после завершения горячей фазы войны.



"Экономические санкции против России должны сохраняться даже после окончания активной фазы войны. Любой другой сценарий был бы поощрением новой агрессии", — подчеркнул Буданов, входящий в состав украинской переговорной группы.

Он убежден, что в случае ослабления ограничений Москва быстро воспользуется этим для восстановления собственных ресурсов как экономических, так и военных. По его мнению, это создаст риски повторной эскалации в будущем.

Буданов подчеркнул, что Кремль не просмотрел свои стратегические намерения. По его словам, Россия стремится не к частичному контролю над отдельными территориями, а к полному подчинению Украины.



"Кремль не изменил своих целей в этой войне, и его цель — не определенные регионы, а вся Украина", — отметил он.

Глава ОП также предостерег от иллюзий относительно намерений Москвы.



"Наивно думать, что Москва, взяв под контроль некоторые районы без боя, откажется от своего желания расширяться. Следовательно, единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. В течение двенадцати лет войны Россия не смогла полностью оккупировать ни одну область Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем", — добавил он.

Как сейчас писали "Комментарии", Украина сейчас сталкивается с критической нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил журналистам министр обороны Украины Михаил Федоров. В частности, интенсивность обстрелов со стороны России истощает запасы самых эффективных средств противовоздушной обороны, отметил чиновник.