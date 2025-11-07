Затятий ворог Путіна нажахав Європу десятками років війни: тривожні деталі

Головний критик Кремля Михайло Ходорковський попередив Європу про тривалу конфронтацію з Росією, незалежно від того, як розвиватиметься війна РФ проти України. Про це пише Politico.

Фото: з відкритих джерел

На закритому заході в Брюсселі колишній нафтовий магнат заявив, що варто очікувати, що холодна війна триватиме щонайменше десять років. Він підкреслив, що протягом цього часу єдиним фактором, який стримуватиме подальшу агресію Росії проти Європи, буде переконання Путіна, що Захід справді представляє військову загрозу.

У матеріалі Politico зазначають, що під час холодної війни, яка тривала майже півстоліття, СРСР та Захід боролися один з одним, уникаючи прямого конфлікту в Європі та потенційної ядерної війни. Сьогодні ж, за словами чиновників ЄС та НАТО, Росія відновлює політику виснаження, застосовуючи гібридні методи для дестабілізації Заходу та посіву внутрішнього розбрату.

Ходорковський, який провів десять років у російських в’язницях та нині мешкає в Лондоні, зазначив, що санкції Заходу мають обмежений ефект.

"Вони створюють певний тиск на російську економіку, але нічого драматичного", — попередив політик. Він також скептично оцінив ефективність ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах:



"Навіть найпотужний дрон, навіть ракета 'Томагавк', може вразити максимум два гектари. Типовий об’єкт у Сибіру зазвичай займає 1500 гектарів. Завдані збитки можна порівняти з тим, як наступити комусь на ногу", — визнав Ходорковський.

Колишній власник "ЮКОСу" додав, що реальна можливість повалити владу Путіна існувала лише у перші два роки після початку повномасштабного вторгнення РФ, якби Росія зазнала вирішальної поразки в Україні. За його словами, це вікно можливостей тепер закрите.

Портал "Коментарі" вже писав, що Одещина знову опинилася під атаками російських безпілотників. У ніч проти 7 листопада ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру регіону, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.