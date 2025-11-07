Упорный враг Путина напугал Европу десятками лет войны: тревожные детали

Главный критик Кремля Михаил Ходорковский предупредил Европу о длительной конфронтации с Россией независимо от того, как будет развиваться война РФ против Украины. Об этом пишет Politico.

На закрытом мероприятии в Брюсселе бывший нефтяной магнат заявил, что следует ожидать, что холодная война продлится минимум десять лет. Он подчеркнул, что в течение этого времени единственным фактором, сдерживающим дальнейшую агрессию России против Европы, будет убеждение Путина, что Запад действительно представляет военную угрозу.

В материале Politico отмечают, что во время холодной войны, продолжавшейся почти полвека, СССР и Запад боролись друг с другом, избегая прямого конфликта в Европе и потенциальной ядерной войны. Сегодня же, по словам чиновников ЕС и НАТО, Россия возобновляет политику истощения, применяя гибридные методы для дестабилизации Запада и посева внутреннего раздора.

Ходорковский, проведший десять лет в российских тюрьмах и ныне проживающий в Лондоне, отметил, что санкции Запада имеют ограниченный эффект.

"Они создают определенное давление на российскую экономику, но ничего драматического", – предупредил политик.

Он также скептически оценил эффективность ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам:

"Даже самый мощный дрон, даже ракета 'Томагавк', может поразить максимум два гектара. Типичный объект в Сибири обычно занимает 1500 гектаров. Нанесенный ущерб сравним с тем, как наступить кому-то на ногу", — признал Ходорковский.

Бывший владелец "ЮКОСа" добавил, что реальная возможность свергнуть власть Путина существовала лишь в первые два года после начала полномасштабного вторжения РФ, если бы Россия потерпела решающее поражение в Украине. По его словам, это окно возможностей теперь закрыто.

