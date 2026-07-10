Затримка у виробництві Patriot: Росія встигне випустити 1400 ракет «Іскандер-М» до появи українських перехоплювачів

Україна зможе виробити свій перший перехоплювач для системи Patriot лише після того, як РФ випустить понад тисячу балістичних ракет. Такий невтішний прогноз озвучив військовий аналітик Юліан Рьопке в ефірі українського телебачення. Його слова підтверджують побоювання Інституту вивчення війни про те, що Кремль намагатиметься завдати максимальних руйнувань, поки Київ розгортає власну оборонну промисловість.

ЗРК Patriot

Головною причиною затримок є тривала бюрократична процедура у США. Нещодавно американський президент Дональд Трамп під час візиту до Анкари зробив гучні заяви, проте виробник Patriot досі не отримав офіційних сповіщень щодо ліцензування випуску цих ракет в Україні.

"Я можу сказати вам з власних знань, — наголосив Юліан Рьопке, — що потрібні місяці лише для укладення цих контрактів і розмови про інтелектуальну власність тощо".

За словами аналітика, створення такого виробництва — це дуже тривалий процес. Навіть у Німеччині подібні підприємства працюють уже понад рік, проте до випуску першої ракети залишається ще стільки ж часу. Для України цей шлях буде не менш складним, адже її заводи абсолютно нові.

"Отже, це означає, що у вас, я б сказав, — зазначає експерт, — приблизно два роки з моменту першого підтвердження. І знову ж таки, це було просто підтвердження зараз в Анкарі, де Дональд Трамп сказав, що ні, навіть компанія не була повідомлена. Тож усі контракти все ще відкриті".

Така часова пауза дає серйозну перевагу російському військово-промисловому комплексу. Спираючись на підрахунки профільних спеціалістів, аналітик зазначив, що агресор зараз спроможний виготовляти близько 700 балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М" щороку. Відповідно, за два роки очікування українського виробництва Росія матиме величезний арсенал.

"Росія зможе виробити понад 1400 ракет "Іскандер-М", — підсумував Рьопке, — перш ніж Україна зможе виробити свій перший перехоплювач Patriot. Отже, це справді велика цифра".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, під час якого виконувачка обов'язків Постійного представника РФ Анна Євстігнєєва виступила та наголосила, що РФ подовжуватиме "досягати цілей СВО".