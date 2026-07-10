Украина сможет выработать свой первый перехватчик для системы Patriot только после того, как РФ выпустит более тысячи баллистических ракет. Такой нелестный прогноз озвучил военный аналитик Юлиан Репке в эфире украинского телевидения. Его слова подтверждают опасения Института изучения войны о том, что Кремль будет пытаться нанести максимальные разрушения, пока Киев разворачивает собственную оборонную промышленность.

ЗРК Patriot

Главной причиной задержек является длительная бюрократическая процедура в США. Недавно американский президент Дональд Трамп во время визита в Анкару сделал громкие заявления, но производитель Patriot до сих пор не получил официальные уведомления о лицензировании выпуска этих ракет в Украине.

"Я могу сказать вам по собственным знаниям, — подчеркнул Юлиан Репке, — что нужны месяцы только для заключения этих контрактов и разговора об интеллектуальной собственности".

По словам аналитика, создание такого производства – это очень длительный процесс. Даже в Германии подобные предприятия работают уже больше года, однако до выпуска первой ракеты остается еще столько же времени. Для Украины этот путь будет не менее сложным, ведь его заводы совершенно новые.

"Итак, это означает, что у вас, я бы сказал, — отмечает эксперт, — примерно два года с момента первого подтверждения. И опять-таки, это было просто подтверждение сейчас в Анкаре, где Дональд Трамп сказал, что нет, даже компания не была уведомлена. Все контракты все еще открыты".

Такая временная пауза дает серьезное преимущество российскому военно-промышленному комплексу. Опираясь на подсчеты профильных специалистов, аналитик отметил, что агрессор сейчас способен производить около 700 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М" ежегодно. Соответственно, за два года ожидания украинского производства у России будет огромный арсенал.

"Россия сможет выработать более 1400 ракет "Искандер-М", — подытожил Репке, — прежде чем Украина сможет выработать свой первый перехватчик Patriot. Следовательно, это действительно большая цифра".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, в ходе которого исполняющая обязанности Постоянного представителя РФ Анна Евстигнеева выступила и подчеркнула, что РФ будет продолжать "достигать цели СВО".