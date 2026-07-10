Задержка в производстве Patriot: Россия успеет выпустить 1400 ракет "Искандер-М" до появления украинских перехватчиков

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Недилько Ксения
Украина сможет выработать свой первый перехватчик для системы Patriot только после того, как РФ выпустит более тысячи баллистических ракет. Такой нелестный прогноз озвучил военный аналитик Юлиан Репке в эфире украинского телевидения. Его слова подтверждают опасения Института изучения войны о том, что Кремль будет пытаться нанести максимальные разрушения, пока Киев разворачивает собственную оборонную промышленность.
ЗРК Patriot
Главной причиной задержек является длительная бюрократическая процедура в США. Недавно американский президент Дональд Трамп во время визита в Анкару сделал громкие заявления, но производитель Patriot до сих пор не получил официальные уведомления о лицензировании выпуска этих ракет в Украине.
По словам аналитика, создание такого производства – это очень длительный процесс. Даже в Германии подобные предприятия работают уже больше года, однако до выпуска первой ракеты остается еще столько же времени. Для Украины этот путь будет не менее сложным, ведь его заводы совершенно новые.
Такая временная пауза дает серьезное преимущество российскому военно-промышленному комплексу. Опираясь на подсчеты профильных специалистов, аналитик отметил, что агрессор сейчас способен производить около 700 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М" ежегодно. Соответственно, за два года ожидания украинского производства у России будет огромный арсенал.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, в ходе которого исполняющая обязанности Постоянного представителя РФ Анна Евстигнеева выступила и подчеркнула, что РФ будет продолжать "достигать цели СВО".