Занадто дорого: яку зброю Британія хоче відправити в Україну

Розвідувальні дрони Watchkeeper довгі роки вважалися однією з найбільш спірних програм британських збройних сил. За даними видання, вже в листопаді цього року Лондон планує отримати нову передову систему, яка замінить апарати, що застаріють. Це станеться значно раніше запланованого терміну виведення Watchkeeper з експлуатації, наміченого на березень 2027 року. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Дрони Watchkeeper. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що нова платформа враховуватиме сучасні технологічні рішення та досвід реальних бойових дій.

Всього Великобританія закупила 54 безпілотники Watchkeeper, проте програма виявилася значно дорожчою за початкові розрахунки — близько 1,35 млрд фунтів стерлінгів замість запланованих 800 млн. Крім того, з 2014 року апарати неодноразово потрапляли в аварії, а їх можливості обмежувалися виключно порівняно із сучасними компактними аналогами.

Минулого року британський уряд почав пошук альтернатив. Серед потенційних кандидатів розглядався український безпілотник Raybird (ACS-3) Skyeton. Його перевагами називають здатність перебувати у повітрі понад 24 години та підтверджену ефективність в умовах інтенсивних бойових дій.

При цьому списані Watchkeeper не планують передавати Україні. Влада Великобританії вирішила направити кошти на розробку нових безпілотних комплексів, які будуть більш стійкими до систем протиповітряної оборони, дешевшими в експлуатації та менш вимогливими до інфраструктури та підготовки операторів. Додатковою проблемою експлуатації Watchkeeper раніше також ставали погодні обмеження та недостатній літній час для навчання екіпажів.

