Разведывательные дроны Watchkeeper долгие годы считались одной из наиболее спорных программ британских вооруженных сил. По данным издания, уже в ноябре этого года Лондон планирует получить новую передовую систему, которая заменит устаревающие аппараты. Это произойдет значительно раньше ранее запланированного срока вывода Watchkeeper из эксплуатации, намеченного на март 2027 года. Об этом сообщает UK Defence Journal.

Дроны Watchkeeper. Фото: из открытых источников

Ожидается, что новая платформа будет учитывать современные технологические решения и опыт реальных боевых действий.

Всего Великобритания закупила 54 беспилотника Watchkeeper, однако программа оказалась значительно дороже первоначальных расчетов – около 1,35 млрд фунтов стерлингов вместо запланированных 800 млн. Кроме того, с 2014 года аппараты неоднократно попадали в аварии, а их возможности ограничивались исключительно разведывательными функциями, что делает их менее эффективными по сравнению с современными компактными аналогами.

В прошлом году британское правительство начало поиск альтернатив. Среди потенциальных кандидатов рассматривался украинский беспилотник Raybird (ACS-3) компании Skyeton. Его преимуществами называют способность находиться в воздухе более 24 часов и подтвержденную эффективность в условиях интенсивных боевых действий.

При этом списанные Watchkeeper не планируют передавать Украине. Власти Великобритании решили направить средства на разработку новых беспилотных комплексов, которые будут более устойчивыми к системам противовоздушной обороны, дешевле в эксплуатации и менее требовательными к инфраструктуре и подготовке операторов. Дополнительной проблемой эксплуатации Watchkeeper ранее также становились погодные ограничения и недостаточное летное время для обучения экипажей.

Читайте также на портале "Комментарии" — Стармер в разговоре с Трампом рассказал об особой подлости Путина.



