Замість Мінська-3 Україні готують щось на зразок «Будапешта»: про що йдеться

Стає все більше зрозумілим хід з публічним висвітленням всіх пунктів оновленого мирного плану Володимира Зеленського, як "базового документа про закінчення війни". Дійсно, Мінська-3 не вийшло навіть і близько, чого так боялася влада. А виходить щось на зразок "Будапешта", але при цьому ніхто не винен. Бо ці пункти мають бути схвалені на референдумі, тобто українцями. Про це розповідає політтехнолог Володимир Горковенко.

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

"Тому що ми усі президенти і нам відповідати, раптом що, а не тому хто справді президент. Це треба вміти отримати країну хоч і у війні, але на підйомі, з відкритими кордонами, без блекаутів, без бомбардувань без щоденних похорон і за 6,5 років прийти до того моменту, що нам диктують що робити і як. Але телемарафон нам це все подасть яке потужну перемогу, а не як вимушену угоду. І це при тому, що усі чекають: "а, що ж скаже на це росія", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі підтвердили, що подальша доля мирного плану щодо закінчення війни в Україні залежатиме виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Про це під час брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори між представниками Москви та США.



