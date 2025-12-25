logo_ukra

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Замість Мінська-3 Україні готують щось на зразок «Будапешта»: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

Замість Мінська-3 Україні готують щось на зразок «Будапешта»: про що йдеться

Пункти мирного плану українці самі мають схвалити на референдумі

25 грудня 2025, 15:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стає все більше зрозумілим хід з публічним висвітленням всіх пунктів оновленого мирного плану Володимира Зеленського, як "базового документа про закінчення війни". Дійсно, Мінська-3 не вийшло навіть і близько, чого так боялася влада. А виходить щось на зразок "Будапешта", але при цьому ніхто не винен. Бо ці пункти мають бути схвалені на референдумі, тобто українцями. Про це розповідає політтехнолог Володимир Горковенко.

Замість Мінська-3 Україні готують щось на зразок «Будапешта»: про що йдеться

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

"Тому що ми усі президенти і нам відповідати, раптом що, а не тому хто справді президент. Це треба вміти отримати країну хоч і у війні, але на підйомі, з відкритими кордонами, без блекаутів, без бомбардувань без щоденних похорон і за 6,5 років прийти до того моменту, що нам диктують що робити і як. Але телемарафон нам це все подасть яке потужну перемогу, а не як вимушену угоду. І це при тому, що усі чекають: "а, що ж скаже на це росія", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками. Про що говорять ключові пункти цього плану? Зважаючи на нинішню ситуацію, чи є вірогідність, що Росія прийме цей план? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі підтвердили, що подальша доля мирного плану щодо закінчення війни в Україні залежатиме виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Про це під час брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори між представниками Москви та США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини