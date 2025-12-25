Вместо Минска-3 Украине готовят что-то вроде «Будапешта»: о чем идет речь

Становится все более понятным ход с публичным освещением всех пунктов обновленного мирного плана Владимира Зеленского как "базового документа об окончании войны". Действительно, Минская-3 не получилось даже и близко, чего так боялись власти. А выходит что-то вроде "Будапешта", но при этом никто не виноват. Поскольку эти пункты должны быть одобрены на референдуме, то есть украинцами. Об этом рассказывает политтехнолог Владимир Горковенко.

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

"Потому что мы все президенты и нам отвечать, вдруг что, а не тому, кто действительно президент. Это нужно уметь получить страну хоть и в войне, но на подъеме, с открытыми границами, без блекаутов, без бомбардировок без ежедневных похорон и за 6,5 лет прийти к тому моменту, что нам диктуют, что делать и как. Но телемарафон нам это все даст какую-нибудь мощную победу, а не как вынужденную сделку. И это при том, что все ждут: "а что же скажет на это россия", – отметил эксперт.

