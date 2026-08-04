Залужний термівново забив у набат: розкрито прихований інсайд гучної заяви генерала про Україну

Політолог Володимир Цибулько прокоментував резонансну заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного, який висловив сумнів щодо реалістичності вступу України до НАТО в найближчій перспективі. На думку експерта, слова колишнього головнокомандувача ЗСУ не означають відмову від євроатлантичного курсу, а вказують на значно ширшу проблему.

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"НАТО — це не змагання між арміями. Це політичний союз держав, які мають довіру одна до одної, сильні демократичні інститути, верховенство права та ефективний цивільний контроль над військом", — пояснив Цибулько.

Політолог наголосив, що українські військові довели свою ефективність у війні з Росією, а бойовий досвід ЗСУ часто перевершує досвід багатьох армій країн Альянсу. Проте, за його словами, сам по собі цей фактор не гарантує запрошення до НАТО.

"Питання не в тому, що українська армія недостатньо сильна. Йдеться про політичні критерії, за якими оцінюють державу-кандидата", — зазначив експерт.

Цибулько звернув увагу, що Альянс оцінює не лише військові спроможності, а й стабільність державних інститутів, якість управління та рівень демократичного розвитку. Саме тому, на його думку, реформи залишаються одним із ключових чинників на шляху до членства.

Коментуючи слова Залужного про необхідність розвивати альтернативні формати співпраці, зокрема Об'єднані експедиційні сили (JEF), політолог зазначив, що такі механізми можуть посилити оборонні можливості України, однак не здатні повністю замінити членство в НАТО.

"Такі коаліції можуть забезпечити військову допомогу, навчання та координацію. Але вони не дають того рівня політичних гарантій і довгострокової інтеграції, який забезпечує НАТО", — наголосив він.

На переконання Цибулька, головний висновок із заяви Залужного полягає в тому, що Україні необхідно одночасно зміцнювати обороноздатність і продовжувати реформи.

"Ми звикли оцінювати себе через військові успіхи. Але вступ до НАТО — це насамперед питання відповідності держави політичним стандартам Альянсу. Без цього навіть найсильніша армія не стане вирішальним аргументом", — підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Валерій Романенко закликав не драматизувати повідомлення про нібито критичну нестачу засобів для перехоплення російських балістичних ракет. На його думку, подібні прогнози вже неодноразово звучали від початку повномасштабної війни, однак ситуація постійно змінюється завдяки міжнародній підтримці та адаптації української системи протиповітряної оборони.