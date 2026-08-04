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Залужный срочно забил в набат: раскрыт скрытый инсайд громкого заявления генерала об Украине

Политолог Владимир Цыбулько считает, что слова Валерия Залужного о НАТО не свидетельствуют об изменении курса Украины, а лишь напоминают: для членства в Альянсе недостаточно иметь одну из самых боеспособных армий Европы

4 августа 2026, 17:20
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Клименко Елена

Политолог Владимир Цыбулько прокомментировал резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который выразил сомнение в реалистичности вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе. По мнению эксперта, слова бывшего главнокомандующего ВСУ не означают отказ от евроатлантического курса, а указывают на более широкую проблему.

Залужный срочно забил в набат: раскрыт скрытый инсайд громкого заявления генерала об Украине

Фото: из открытых источников

"НАТО — это не соревнование между армиями. Это политический союз государств, имеющих доверие друг к другу, сильные демократические институты, верховенство права и эффективный гражданский контроль над войском", — пояснил Цыбулько.

Политолог подчеркнул, что украинские военные доказали свою эффективность в войне с Россией, а боевой опыт ВСУ часто превосходит опыт многих армий стран Альянса. Однако, по его словам, сам по себе этот фактор не гарантирует приглашение в НАТО.

"Вопрос не в том, что украинская армия недостаточно сильна. Речь идет о политических критериях, по которым оценивают государство-кандидат", — отметил эксперт.

Цибулько обратил внимание, что Альянс оценивает не только военные возможности, но и стабильность государственных институтов, качество управления и уровень демократического развития. Поэтому, по его мнению, реформы остаются одним из ключевых факторов на пути к членству.

Комментируя слова Залужного о необходимости развивать альтернативные форматы сотрудничества, в частности, Объединенные экспедиционные силы (JEF), политолог отметил, что такие механизмы могут усилить оборонные возможности Украины, однако не способны полностью заменить членство в НАТО.

"Такие коалиции могут обеспечить военную помощь, обучение и координацию. Но они не дают того уровня политических гарантий и долгосрочной интеграции, который обеспечивает НАТО", — подчеркнул он.

По мнению Цыбулько, главный вывод из заявления Залужного состоит в том, что Украине необходимо одновременно укреплять обороноспособность и продолжать реформы.

"Мы привыкли оценивать себя через военные успехи. Но вступление в НАТО — это, прежде всего, вопрос соответствия государства политическим стандартам Альянса. Без этого даже самая сильная армия не станет решающим аргументом", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный эксперт Валерий Романенко призвал не драматизировать сообщения о якобы критической нехватке средств для перехвата российских баллистических ракет. По его мнению, подобные прогнозы уже неоднократно звучали с начала полномасштабной войны, однако ситуация постоянно меняется благодаря международной поддержке и адаптации украинской системы противовоздушной обороны.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sy9GZweCGSU&t=8s
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