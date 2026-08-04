Залужний навмисне розгромив діяльність НАТО: експерт шокував наслідками для України

Резонансна заява посла України у Великій Британії Валерія Залужного про малоймовірність вступу України до НАТО викликала активне обговорення серед експертів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що колишній головнокомандувач справедливо звернув увагу на проблеми Альянсу, однак це не означає, що Києву слід відмовлятися від співпраці із західними партнерами.

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За словами Світана, Залужний обґрунтовано критикує НАТО за використання військових підходів, які значною мірою сформувалися ще в середині минулого століття та не повною мірою відповідають реаліям сучасної війни.

"Залужний справедливо говорить про те, що Альянс досі багато в чому спирається на доктрини минулих десятиліть. Але це не означає, що Україні нічого взяти від НАТО", – зазначив експерт.

Водночас Світан наголосив, що країни Альянсу володіють критично важливими технологіями, без яких Україні буде складно підтримувати ефективну оборону.

"Без супутникової розвідки ми фактично зупинимося. Це одразу позначиться і на далекобійних ударах, і на ситуації на фронті. Саме такими технологіями володіють країни НАТО", – пояснив він.

Експерт також звернув увагу, що ще однією ключовою перевагою Альянсу залишається ядерний потенціал його держав-членів. На його думку, перебування України під такою безпековою "парасолькою" стало б найнадійнішою гарантією стримування російської агресії.

Водночас Світан переконаний, що Києву не варто обмежуватися лише прагненням до членства в НАТО. Паралельно необхідно розвивати двосторонні й регіональні оборонні союзи, насамперед із Великою Британією та країнами Північної Європи.

"Відмовлятися від співпраці з НАТО не можна. Але водночас потрібно посилювати партнерство з Великою Британією, Данією, Фінляндією та іншими державами, які готові інвестувати у спільну безпеку", – наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою, яка могла суттєво вдарити по російському нафтовому експорту. Йшлося про повну заборону надання морських послуг танкерам, що перевозять російську нафту. Однак реалізувати цей задум Євросоюзу так і не вдалося через поєднання політичних, економічних і геополітичних факторів.