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Залужний навмисне розгромив діяльність НАТО: експерт шокував наслідками для України

Військовий експерт Роман Світан вважає, що критика Валерія Залужного стосується застарілих підходів Альянсу, однак Україні необхідно зберігати співпрацю з НАТО та розвивати нові безпекові союзи

4 серпня 2026, 19:10
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Клименко Елена

Резонансна заява посла України у Великій Британії Валерія Залужного про малоймовірність вступу України до НАТО викликала активне обговорення серед експертів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що колишній головнокомандувач справедливо звернув увагу на проблеми Альянсу, однак це не означає, що Києву слід відмовлятися від співпраці із західними партнерами.

Залужний навмисне розгромив діяльність НАТО: експерт шокував наслідками для України

Фото: з відкритих джерел

За словами Світана, Залужний обґрунтовано критикує НАТО за використання військових підходів, які значною мірою сформувалися ще в середині минулого століття та не повною мірою відповідають реаліям сучасної війни.

"Залужний справедливо говорить про те, що Альянс досі багато в чому спирається на доктрини минулих десятиліть. Але це не означає, що Україні нічого взяти від НАТО", – зазначив експерт.

Водночас Світан наголосив, що країни Альянсу володіють критично важливими технологіями, без яких Україні буде складно підтримувати ефективну оборону.

"Без супутникової розвідки ми фактично зупинимося. Це одразу позначиться і на далекобійних ударах, і на ситуації на фронті. Саме такими технологіями володіють країни НАТО", – пояснив він.

Експерт також звернув увагу, що ще однією ключовою перевагою Альянсу залишається ядерний потенціал його держав-членів. На його думку, перебування України під такою безпековою "парасолькою" стало б найнадійнішою гарантією стримування російської агресії.

Водночас Світан переконаний, що Києву не варто обмежуватися лише прагненням до членства в НАТО. Паралельно необхідно розвивати двосторонні й регіональні оборонні союзи, насамперед із Великою Британією та країнами Північної Європи.

"Відмовлятися від співпраці з НАТО не можна. Але водночас потрібно посилювати партнерство з Великою Британією, Данією, Фінляндією та іншими державами, які готові інвестувати у спільну безпеку", – наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що на початку року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою, яка могла суттєво вдарити по російському нафтовому експорту. Йшлося про повну заборону надання морських послуг танкерам, що перевозять російську нафту. Однак реалізувати цей задум Євросоюзу так і не вдалося через поєднання політичних, економічних і геополітичних факторів.



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