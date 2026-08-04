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Залужный намеренно разгромил деятельность НАТО: эксперт шокировал последствиями для Украины

Военный эксперт Роман Свитан считает, что критика Валерия Залужного касается устаревших подходов Альянса, однако Украине необходимо сохранять сотрудничество с НАТО и развивать новые союзы безопасности.

4 августа 2026, 19:10
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Клименко Елена

Резонансное заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о маловероятности вступления Украины в НАТО вызвало активное обсуждение среди экспертов. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что бывший главнокомандующий справедливо обратил внимание на проблемы Альянса, однако это не означает, что Киеву следует отказываться от сотрудничества с западными партнерами.

Залужный намеренно разгромил деятельность НАТО: эксперт шокировал последствиями для Украины

Фото: из открытых источников

По словам Свитана, Залужный обоснованно критикует НАТО за использование военных подходов, которые в значительной степени сформировались еще в середине прошлого века и в полной мере отвечают реалиям современной войны.

"Залужный справедливо говорит о том, что Альянс по-прежнему во многом опирается на доктрины прошлых десятилетий. Но это не значит, что Украине нечего взять от НАТО", — отметил эксперт.

В то же время, Свитан подчеркнул, что страны Альянса обладают критически важными технологиями, без которых Украине будет сложно поддерживать эффективную оборону.

"Без спутниковой разведки мы фактически остановимся. Это сразу скажется и на дальнобойных ударах, и ситуации на фронте. Именно такими технологиями обладают страны НАТО", — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что еще одним ключевым преимуществом Североатлантического союза остается ядерный потенциал его государств-членов. По его мнению, пребывание Украины под таким "зонтиком" безопасности стало бы самой надежной гарантией сдерживания российской агрессии.

В то же время Свитан убежден, что Киеву не стоит ограничиваться стремлением к членству в НАТО. Параллельно необходимо развивать двусторонние и региональные оборонные союзы, прежде всего, с Великобританией и странами Северной Европы.

"Отказываться от сотрудничества с НАТО нельзя. Но в то же время нужно усиливать партнерство с Великобританией, Данией, Финляндией и другими государствами, готовыми инвестировать в общую безопасность", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что в начале года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой, которая могла существенно ударить по российскому нефтяному экспорту. Речь шла о полном запрете на оказание морских услуг танкерам, перевозящим российскую нефть. Однако реализовать этот замысел Евросоюза так и не удалось из-за сочетания политических, экономических и геополитических факторов.



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