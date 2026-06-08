Залишився лише один варіант: озвучено насторожуючий прогноз завершення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що одним із найоперативніших способів наблизити завершення війни може стати припинення активних бойових дій уздовж нинішньої лінії зіткнення з подальшим переходом до переговорного процесу. Водночас він наголосив, що такий варіант не повинен перетворитися на звичайне "замороження конфлікту", яке лише відкладе новий виток протистояння.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю Sky News, підкресливши, що головним завданням є створення механізмів, які унеможливлять повторне розгортання війни після досягнення режиму тиші. На його думку, будь-які домовленості повинні супроводжуватися надійними міжнародними гарантіями безпеки та ефективним контролем за їх виконанням.

Зеленський зазначив, що Україна не розглядає сценарії, які передбачають поступки агресору або офіційне визнання втрати українських територій. Водночас припинення бойових дій на поточній лінії фронту може зберегти тисячі життів і відкрити шлях до повернення військових додому. За його словами, людське життя залишається найвищою цінністю, а будь-які кроки до миру мають враховувати цей фактор.

Президент також наголосив, що можливий режим припинення вогню потребуватиме активної участі міжнародних партнерів. Йдеться насамперед про Сполучені Штати, країни Європейського Союзу та інші держави, які можуть забезпечити моніторинг ситуації та контроль за дотриманням домовленостей. Без такої підтримки існує ризик, що Росія використає паузу для перегрупування сил і підготовки до нових наступальних дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що в окупованому Криму дедалі гостріше відчуваються проблеми із забезпеченням пальним. Через перебої в логістиці, обмеження транспортних маршрутів та наслідки атак на об’єкти паливної інфраструктури постачання нафтопродуктів на півострів суттєво ускладнилося.