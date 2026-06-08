Остался только один вариант: озвучен настораживающий прогноз завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что одним из наиболее оперативных способов приблизить завершение войны может стать прекращение активных боевых действий вдоль нынешней линии столкновения с последующим переходом в переговорный процесс. В то же время он подчеркнул, что такой вариант не должен превратиться в обычную "заморозку конфликта", которая лишь отложит новый виток противостояния.

Фото: из открытых источников

Об этом глава государства заявил в интервью Sky News, подчеркнув, что главной задачей является создание механизмов, которые делают невозможным повторное развертывание войны после достижения режима тишины. По его мнению, любые договоренности должны сопровождаться надежными международными гарантиями безопасности и эффективным контролем их выполнения.

Зеленский отметил, что Украина не рассматривает сценарии, предполагающие уступки агрессору или официальное признание потери украинских территорий. В то же время, прекращение боевых действий на текущей линии фронта может сохранить тысячи жизней и открыть путь к возвращению военных домой. По его словам, человеческая жизнь остается высокой ценностью, а любые шаги к миру должны учитывать этот фактор.

Президент также подчеркнул, что возможный режим прекращения огня потребует активного участия международных партнеров. Речь идет прежде всего о Соединенных Штатах, странах Европейского Союза и других государствах, которые могут обеспечить мониторинг ситуации и контроль за соблюдением договоренностей. Без такой поддержки существует риск того, что Россия использует паузу для перегруппировки сил и подготовки к новым наступательным действиям.

Портал "Комментарии" уже писал , что в оккупированном Крыму все острее ощущаются проблемы с обеспечением горючим. Из-за перебоев в логистике, ограничения транспортных маршрутов и последствий атак на объекты топливной инфраструктуры поставки нефтепродуктов на полуостров существенно усложнились.