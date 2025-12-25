Залишилося недовго: озвучено прогноз страшного фіаско Китаю через війну в Україні

Наразі Китай отримує економічну вигоду від продовження війни в Україні, оскільки виробництво озброєнь та військової техніки для Росії підтримує його економіку. Про це у коментарі для Главреда розповів військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що хоча економічна ситуація в Китаї загалом погіршується, конфлікт дозволяє Пекіну частково компенсувати фінансові втрати через постачання військової продукції. Водночас експерт попередив, що вже у 2026 році Китай може зіткнутися з серйозними економічними проблемами.

"Європа не бажає активно торгувати з Китаєм, а цей ринок для країни критично важливий. Тому на китайську економіку чекає непростий період", — пояснив Романенко.

Експерт підкреслив, що позиція Пекіна визначатиметься виключно його власними інтересами. За його словами, Китай почне робити активні кроки та публічні заяви лише тоді, коли це стане для нього економічно чи політично вигідно.

Водночас 24 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирна угода з Росією буде винесена на ратифікацію парламенту або на всеукраїнський референдум. Він зазначив, що вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом, а мобілізацію в країні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що повертається до активної роботи над питаннями, пов’язаними з Україною, Росією та Китаєм. На його думку, цій темі потрібно приділяти першочергову увагу через її стратегічне значення для міжнародної безпеки та економіки.

