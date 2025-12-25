Осталось недолго: озвучен прогноз страшного фиаско Китая из-за войны в Украине

Китай получает экономическую выгоду от продолжения войны в Украине, поскольку производство вооружений и военной техники для России поддерживает его экономику. Об этом в комментарии Главреду рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что хотя экономическая ситуация в Китае в целом ухудшается, конфликт позволяет Пекину частично компенсировать финансовые потери из-за поставок военной продукции. В то же время эксперт предупредил, что уже в 2026 году Китай может столкнуться с серьезными экономическими проблемами.

"Европа не желает активно торговать с Китаем, а этот рынок для страны критически важен. Поэтому китайской экономике предстоит непростой период", — пояснил Романенко.

Эксперт подчеркнул, что позиция Пекина будет определяться исключительно его интересами. По его словам, Китай станет делать активные шаги и публичные заявления только тогда, когда это станет для него экономически или политически выгодно.

В то же время 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирное соглашение с Россией будет вынесено на ратификацию парламента или всеукраинский референдум. Он отметил, что выборы в Украине могут пройти одновременно с референдумом, а мобилизацию в стране могут отменить после заключения мирного соглашения.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на рождественском мероприятии заявил, что возвращается к активной работе над вопросами, связанными с Украиной, Россией и Китаем. По его мнению, этой теме нужно уделять первостепенное внимание через ее стратегическое значение для международной безопасности и экономики.

Портал "Комментарии" уже писал , что эксперты выражают обеспокоенность по поводу 20 пунктов мирного плана, которые сейчас обсуждаются в Украине. Павел Жебривский, президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины", назвал некоторые положения плана потенциально опасными и скрыто направленными на уступки, которые могут вредить государственным интересам.