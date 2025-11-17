Залишилося лише 4 кілометри: озвучено прогноз катастрофи у важливому місті

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається надзвичайно напруженою: російські війська продовжують активний наступ та ведуть інтенсивні операції, повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Москва намагається ізолювати Гуляйполе з північного сходу, одночасно просуваючись зі сходу, щоб захопити місто. За даними спостережень, російські підрозділи рухаються в бік міста та трасу Т-0401 Покровське–Гуляйполе, що є важливою логістичною артерією для постачання Гуляйполя.

Геолокаційні кадри від 15–16 листопада свідчать, що російські війська захопили Рівнопілля та просунулися на схід від Затишшя вздовж траси Гуляйполе–Малинівка. За оцінками аналітиків, нещодавні наступи наблизили російські війська приблизно на вісім кілометрів на північний схід і на чотири кілометри на схід від Гуляйполя.

Представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин додав, що ці дії створюють серйозну загрозу відрізання Гуляйполя від ключових транспортних маршрутів, включно з трасою Т-0401.

За даними DeepState, російські операції на цьому напрямку дозволяють проникати в українську оборону на відстань до п’яти кілометрів від лінії фронту, що значно підвищує ризик для міста. ISW також повідомляє, що командування РФ передислокувало підрозділи 38-ї мотострілецької бригади з південних позицій для посилення дій на сході від Гуляйполя.

