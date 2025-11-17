Ситуация на Гуляйпольском направлении остается очень напряженной: российские войска продолжают активное наступление и ведут интенсивные операции, сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Москва пытается изолировать Гуляйполе с северо-востока, одновременно продвигаясь с востока, чтобы захватить город. По данным наблюдений, российские подразделения двигаются в сторону города и трассу Т-0401 Покровское – Гуляйполе, что является важной логистической артерией для снабжения Гуляйполя.

Геолокационные кадры от 15-16 ноября свидетельствуют, что российские войска захватили Ровнополье и продвинулись к востоку от Затишья вдоль трассы Гуляйполе-Малиновка. По оценкам аналитиков, недавние наступления приблизили российские войска примерно на восемь километров к северо-востоку и на четыре километра к востоку от Гуляйполя.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин добавил, что эти действия создают серьезную угрозу отрезки Гуляйполя от ключевых транспортных маршрутов, включая трассу Т-0401.

По данным DeepState, российские операции по этому направлению позволяют проникать в украинскую оборону на расстояние до пяти километров от линии фронта, что значительно повышает риск для города. ISW также сообщает, что командование РФ передислоцировало подразделения 38-й мотострелковой бригады с южных позиций для усиления действий к востоку от Гуляйполя.

Как уже писали "Комментарии", топовый украинский продюсер Вадим Лисица, сотрудничающий со многими украинскими звездами, 16 ноября в Facebook прокомментировал коррупционный скандал в НАЭК "Энергоатом" с участием бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.