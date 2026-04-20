Залишається лише молитися: українців попередили про страшну катастрофу вже через півроку

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко висловив занепокоєння щодо майбутнього опалювального сезону, зазначивши, що прийдешня зима може стати значно складнішою для населення України, ніж попередня. За його словами, ключовим фактором, який може вплинути на загальну ситуацію, залишаються погодні умови, зокрема рівень низьких температур.

Політик наголосив, що енергетична система країни перебуває у стані підвищеного навантаження, тому стабільність проходження зимового періоду залежатиме не лише від організаційних заходів і готовності інфраструктури, а й від зовнішніх обставин. Особливу увагу він звернув на можливі періоди різкого похолодання, які здатні значно ускладнити балансування енергосистеми.

Кучеренко підкреслив, що найскладнішим сценарієм можуть стати морози на рівні близько -15 градусів і нижче. У разі тривалого зниження температури зростає ризик дефіциту теплових та електричних ресурсів, що може вплинути як на побутових споживачів, так і на роботу критичної інфраструктури. Він зазначив, що в таких умовах навантаження на енергетичну систему суттєво зростає, а можливості оперативного реагування можуть бути обмеженими.

Водночас представник парламентського комітету зауважив, що підготовка до опалювального сезону триває, однак рівень викликів залишається високим. За його словами, важливу роль відіграватиме поєднання технічної готовності енергетичного сектору та погодних факторів, які можуть як полегшити, так і значно ускладнити проходження зимового періоду.

