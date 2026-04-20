logo_ukra

BTC/USD

74784

ETH/USD

2285.68

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Залишається лише молитися: українців попередили про страшну катастрофу вже через півроку

У Верховній Раді зазначили, що майбутній опалювальний сезон може виявитися складнішим, ніж попередній

20 квітня 2026, 10:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко висловив занепокоєння щодо майбутнього опалювального сезону, зазначивши, що прийдешня зима може стати значно складнішою для населення України, ніж попередня. За його словами, ключовим фактором, який може вплинути на загальну ситуацію, залишаються погодні умови, зокрема рівень низьких температур.

Фото: з відкритих джерел

Політик наголосив, що енергетична система країни перебуває у стані підвищеного навантаження, тому стабільність проходження зимового періоду залежатиме не лише від організаційних заходів і готовності інфраструктури, а й від зовнішніх обставин. Особливу увагу він звернув на можливі періоди різкого похолодання, які здатні значно ускладнити балансування енергосистеми.

Кучеренко підкреслив, що найскладнішим сценарієм можуть стати морози на рівні близько -15 градусів і нижче. У разі тривалого зниження температури зростає ризик дефіциту теплових та електричних ресурсів, що може вплинути як на побутових споживачів, так і на роботу критичної інфраструктури. Він зазначив, що в таких умовах навантаження на енергетичну систему суттєво зростає, а можливості оперативного реагування можуть бути обмеженими. 

Водночас представник парламентського комітету зауважив, що підготовка до опалювального сезону триває, однак рівень викликів залишається високим. За його словами, важливу роль відіграватиме поєднання технічної готовності енергетичного сектору та погодних факторів, які можуть як полегшити, так і значно ускладнити проходження зимового періоду.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна у 2026 році дедалі більшою мірою самостійно впливає на здатність Росії продовжувати війну, і цей вплив, за оцінками експертів, уже перевищує ефект від міжнародної підтримки. Про це в ефірі Radio NV заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, коментуючи вибухи в районі нафтопереробного заводу в Туапсе Краснодарського краю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини