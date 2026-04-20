Остается только молиться: украинцев предупредили о страшной катастрофе уже через полгода

Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко выразил обеспокоенность предстоящим отопительным сезоном, отметив, что грядущая зима может стать значительно сложнее для населения Украины, чем предыдущая. По его словам, ключевым фактором, который может повлиять на общую ситуацию, остаются погодные условия, в том числе уровень низких температур.

Политик подчеркнул, что энергетическая система страны находится в состоянии повышенной нагрузки, поэтому стабильность прохождения зимнего периода будет зависеть не только от организационных мероприятий и готовности инфраструктуры, но и внешних обстоятельств. Особое внимание он обратил на возможные периоды резкого похолодания, способные значительно усложнить балансировку энергосистемы.

Кучеренко подчеркнул, что самым сложным сценарием могут стать морозы на уровне около -15 градусов и ниже. При длительном снижении температуры возрастает риск дефицита тепловых и электрических ресурсов, что может повлиять как на бытовых потребителей, так и на работу критической инфраструктуры. Он отметил, что в таких условиях нагрузка на энергетическую систему существенно возрастает, а возможности оперативного реагирования могут быть ограничены.

В то же время представитель парламентского комитета отметил, что подготовка к отопительному сезону продолжается, однако уровень вызовов остается высоким. По его словам, важную роль будет играть сочетание технической готовности энергетического сектора и погодных факторов, которые могут как облегчить, так и значительно усложнить прохождение зимнего периода.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина в 2026 году все больше влияет на способность России продолжать войну, и это влияние, по оценкам экспертов, уже превышает эффект от международной поддержки. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, комментируя взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе Краснодарского края.