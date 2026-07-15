"Закон Грема" може стати вироком для Кремля: Портников пояснив, чому це більше, ніж санкції

Після смерті американського сенатора Ліндсі Грема законопроєкт про посилення санкцій проти Росії набув особливого політичного значення. Якщо документ буде ухвалений найближчим часом, він увійде в історію як "закон Грема" та стане своєрідним політичним заповітом одного з найвпливовіших прихильників жорсткого тиску на Кремль. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

На його переконання, головна ідея законопроєкту полягає не лише у запровадженні нових обмежень проти Росії, а й у створенні потужного механізму тиску на країни, які продовжують купувати російську нафту. Навіть якщо президент США отримує право самостійно вирішувати, коли застосовувати нові мита, сама загроза їхнього введення може змусити імпортерів поступово відмовлятися від співпраці з Москвою.

Віталій Портников звертає увагу, що подібні процеси вже починають проявлятися на окремих ринках, зокрема в Індії, де інтерес до російської нафти поступово слабшає. На його думку, якщо одночасно із санкційним тиском Україна й надалі завдаватиме ударів по російських нафтопереробних підприємствах, Кремль зіткнеться не лише з кризою переробки, а й із необхідністю скорочувати сам видобуток нафти.

Журналіст переконаний, що саме позбавлення Росії енергетичних доходів здатне суттєво обмежити її можливості фінансувати війну та агресивну зовнішню політику. На його думку, ослаблення нафтової галузі може стати одним із найефективніших інструментів довгострокового стримування Кремля.

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